В Египте зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Египте. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило в пятницу министерство здравоохранения и народонаселения страны.
Египет стал первым из африканских государств, где отмечено это заболевание, говорится в сообщении.
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