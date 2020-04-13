Акции Saudi Aramco дешевеют после сделки ОПЕК+ по сокращению добычи

Стоимость акций саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco в первые часы торгов в понедельник снижается после новостей о сделке ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость акций Saudi Aramco опускается на 0,16% — до 31,6 риала (8,4 доллара). При этом в воскресенье она опустилась на 1,25%, до 31,65 риала (8,41 доллара).

Таким образом, стоимость акций саудовской компании в понедельник остается ниже цены IPO в 32 риала (8,5 доллара). Впервые ниже этой отметки показатель упал во время мартовского обвала рынков 9 марта. Saudi Aramco провела IPO на местной бирже Tadawul в начале декабря 2019 года.

Негативная динамика акций Saudi Aramco зафиксирована после того, как ОПЕК+ в воскресенье утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23% в мае-июне, 18% — до конца 2020 года и 14% — до конца апреля 2022 года. На первом этапе альянс снизит добычу на 9,7 миллиона баррелей, далее на 8 и 6 миллионов. Для РФ и Саудовской Аравии базой отсчета будет 11 миллионов баррелей в сутки. На отдельных условиях настояла и Мексика, она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, а остальное компенсирует США.