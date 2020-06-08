Дополнительное снижение добычи нефти Саудовской Аравией, ОАЭ и Кувейтом продлится до конца июня

Дополнительное сокращение добычи Саудовской Аравией, Кувейтом и ОАЭ к своей квоте в рамках соглашения ОПЕК+ будет действовать только до конца июня. Об этом сообщил глава Минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман в ходе пресс-конференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Дополнительное сокращение, которое добровольно было сделано Саудовской Аравией, Кувейтом и ОАЭ, будет длиться в течение месяца... Это работает. И как мы видим сейчас, это поможет рынку ребалансироваться...", - сказал министр.

По итогам прошедших в выходные переговоров Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт приняли решение в июне дополнительно снизить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки.