Сирийские ПВО отражают атаку в окрестностях Хамы
Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) открыли огонь по воздушным целям в небе над провинциальным центром Хама (220 км от Дамаска). Об этом сообщило в среду агентство SANA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Силы ПВО отражают ракетные удары противника по окрестностям города Хама и поразили несколько целей", - отмечает агентство.
Ранее предположительно израильские ВВС атаковали армейские позиции в провинциях Эс-Сувейда и Дейр-эз-Зор. В результате погибли двое солдат и четверо получили ранения. Как утверждает телеканал Al Hadath, ракетные удары по военным объектам в Сирии нанесли израильские ВВС. Согласно его данным, атакам подверглись базы проиранских формирований, воющих на стороне сирийской армии.
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