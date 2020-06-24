Сирийские ПВО отражают атаку в окрестностях Хамы

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) открыли огонь по воздушным целям в небе над провинциальным центром Хама (220 км от Дамаска). Об этом сообщило в среду агентство SANA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Силы ПВО отражают ракетные удары противника по окрестностям города Хама и поразили несколько целей", - отмечает агентство.

Ранее предположительно израильские ВВС атаковали армейские позиции в провинциях Эс-Сувейда и Дейр-эз-Зор. В результате погибли двое солдат и четверо получили ранения. Как утверждает телеканал Al Hadath, ракетные удары по военным объектам в Сирии нанесли израильские ВВС. Согласно его данным, атакам подверглись базы проиранских формирований, воющих на стороне сирийской армии.