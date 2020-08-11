Взрыв в Бейруте унес жизни трех детей

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) располагает сведениями о гибели по меньшей мере трех детей во время взрыва в Бейруте, еще не менее 31 ребенка нуждается в госпитализации. Об этом заявила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель фонда Марикси Меркадо, подчеркнув, что эти данные - не окончательные, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы еще далеки от того, чтобы иметь полные цифры смерти или ранений среди детей, - сказала она. - На настоящий момент нам известно о том, что по меньшей мере три ребенка погибли и 31 нуждается в госпитализации". По сведениям от организаций-партнеров ЮНИСЕФ, "среди раненых - около 1 тыс. детей", отметила Меркадо.

В результате взрыва в порту Бейрута повреждения получили 20 профессионально-технических учебных заведений, в которых обучались около 8 тыс. подростков и молодых людей, сообщила официальный представитель. Кроме того, пострадали 120 школ.