В Южном Ливане прогремел взрыв

Мощный взрыв прогремел во вторник в поселке Айн-Кана в районе Иклим ат-Туфах, который служит одним из форпостов шиитской партии "Хезболлах" и ее вооруженной милиции в Южном Ливане. Об этом сообщил ливанский телеканал ОТV, Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, причины взрыва неизвестны, однако в небо из Айн-Каны поднимаются черные клубы дыма. Не исключается версия о том, что по складу вооружений шиитских бойцов мог быть нанесен удар израильскими ВВС.

Район оцеплен сейчас полицейскими и военнослужащими, туда направляются кареты скорой помощи.