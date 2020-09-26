Солдаты ливанской армии ведут бой с террористами на границе с Сирией

Спецподразделения ливанской армии преследуют группу террористов в пограничном с Сирией горном районе Вади-Халед. Об этом сообщила в субботу телестанция LBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, солдаты вступили в бой примерно с 30 террористами из экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Военное командование срочно направило к границе подкрепление.

Нескольких боевиков удалось окружить в поселке Эль-Фарад, однако во время штурма дома, где они укрылись, один из террористов привел в действие пояс с взрывчаткой. В результате среди военнослужащих есть раненые.