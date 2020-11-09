11 человек погибли при атаке боевиков на наблюдательный пункт ВС Ирака

По меньшей мере 11 человек погибли и восемь получили ранения в результате нападения боевиков на наблюдательный пункт армии Ирака, расположенный к западу от Багдада. Об этом в воскресенье сообщил иракский телеканал As Sumaria, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, нападение произошло поздно вечером в воскресенье. При атаке боевики использовали гранаты и автоматическое оружие. В результате обстрела погибли пятеро военных, а также шестеро мирных жителей.

Медики сообщили о восьми раненых. Пострадавшие доставлены в одну из больниц Багдада.