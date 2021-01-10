ОАЭ подняли цены на экспортную нефть вслед за Саудовской Аравией

Арабские страны 10 января 2021 19:41 (UTC+04:00)
ОАЭ подняли цены на экспортную нефть вслед за Саудовской Аравией

Национальная нефтегазовая компания ОАЭ ADNOC вслед за Саудовской Аравией объявила о повышении цены на экспортные поставки нефти в феврале. Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, компания установила наценку на нефть сорта Murban в 75 центов, что на 25 центов больше, чем в январе.

Ранее на этой неделе о своем решении повысить февральские цены на нефть для потребителей Азии и США объявила также Саудовская Аравия. По сведениям Bloomberg, королевство решило поднять цены на все сорта нефти, поставляемые в данные регионы. Компания Saudi Aramco, в частности, подняла цены на свою нефть Arab Light для Азии на $1, что является самым высоким уровнем с августа 2020 года.

На встрече 5 января страны ОПЕК+ договорились, что Россия и Казахстан в феврале и марте смогут нарастить добычу нефти на 75 тыс. б/с в месяц. При этом добыча всех остальных членов ОПЕК+ остается неизменной. Итоговый объем сокращения добычи в ОПЕК+ в феврале составит 7,125 млн б/с, в марте - 7,05 млн б/с.

Помимо этого, Саудовская Аравия добровольно сократит добычу нефти на 1 млн б/с в феврале - марте, а другие члены альянса - еще на 425 тыс. б/с.

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