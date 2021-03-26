Саудовские силы ПВО перехватили семь беспилотников хуситов
Расчеты противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили в четверг вечером семь заминированных беспилотников, запущенных мятежниками из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его информации, целью атак были два университета в провинциях Наджран и Джизан, а также населенный пункт Хамис-Мушаит. Между тем, как передает телестанция Sky News Arabia, хуситы также запустили баллистическую ракету из Саны, однако она упала в йеменской провинции Эль-Джауф. Данные о возможных пострадавших или нанесенном ущербе не приводятся.
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