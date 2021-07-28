Силы ПВО коалиции уничтожили четыре ракеты, выпущенные хуситами по Саудовской Аравии

Четыре выпущенные мятежниками-хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах" в сторону Саудовской Аравии баллистические ракеты уничтожены с вечера вторника расчетами ПВО возглавляемой королевством аравийской коалиции. Об этом сообщил в среду телеканал Sky News Arabia, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее в альянсе проинформировали о перехвате двух ракет и двух заминированных беспилотников. Все удары были нацелены на южную провинцию Джизан.

В своем заявлении коалиция вновь обвинила хуситов "в преднамеренных обстрелах гражданских лиц и объектов". "Принимаем все оперативные меры по устранению источников угрозы в соответствии с международным правом", - отмечалось в коммюнике.