Силы ПВО коалиции уничтожили четыре ракеты, выпущенные хуситами по Саудовской Аравии
Четыре выпущенные мятежниками-хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах" в сторону Саудовской Аравии баллистические ракеты уничтожены с вечера вторника расчетами ПВО возглавляемой королевством аравийской коалиции. Об этом сообщил в среду телеканал Sky News Arabia, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ранее в альянсе проинформировали о перехвате двух ракет и двух заминированных беспилотников. Все удары были нацелены на южную провинцию Джизан.
В своем заявлении коалиция вновь обвинила хуситов "в преднамеренных обстрелах гражданских лиц и объектов". "Принимаем все оперативные меры по устранению источников угрозы в соответствии с международным правом", - отмечалось в коммюнике.
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