Семь человек погибли на протестах в Судане

По меньшей мере семь человек погибли, еще 140 пострадали в понедельник в ходе протестов в Судане, вспыхнувших после попытки госпереворота, предпринятой военными. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные от представителя министерства здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ведомстве также отметили, что причиной гибели людей стали огнестрельные ранения. Дальнейшие подробности не приводятся.

Ранее в понедельник лидеры главного оппозиционного военным движения "Силы за свободу и перемены" призвали суданцев присоединиться к акции всеобщего гражданского неповиновения вслед за роспуском армией правительства, Суверенного совета, арестом большой группы чиновников, министров и представителей гражданских политических партий, а также введением чрезвычайного положения в Судане.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на понедельник арестовали премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и видных политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и отношения между военными и гражданскими властями.