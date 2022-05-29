Египет подписал контракт с Siemens на строительство 2 000 км скоростных железных дорог

Египет и германский концерн Siemens подписали в субботу крупный контракт на прокладку около 2 000 км высокоскоростных железных дорог в арабской стране. Об этом сообщает электронная версия газеты Al-Ahram, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соглашение, на церемонии подписания которого между концерном и Национальным управлением туннелей АРЕ присутствовал президент республики Абдель Фаттах ас-Сиси, предусматривает создание интегрированной системы скоростных электропоездов. Состоять она будет из трех основных веток, первая из которых протяженностью 660 км пройдет через возводимую к югу от Каира новую административную столицу и свяжет промышленно-логистическую зону в порту Айн-Сохна на южном выходе из Суэцкого канала с северной столицей Александрией, а также городами Эль-Аламейн и Марса-Матрух на Средиземном море.