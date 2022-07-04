Саудовский король выделил свыше $5 млрд на преодоление последствий глобального роста цен

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд распорядился выделить 20 млрд риалов (около $5,33 млрд) на преодоление последствий глобального роста цен и помощь наиболее нуждающимся слоям населения страны. Об этом сообщило Саудовское агентство печати (САП), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно королевскому указу, 10,4 млрд риалов ($2,77 млрд) в виде единовременных денежных переводов пойдет на поддержку получателей социального обеспечения и мелких животноводов, а также участников программы Citizen Account, которым причитается большая часть этих средств в объеме 8 млрд риалов ($2,13 млрд). Это электронная платформа субсидий, которая была запущена в 2017 году для обеспечения социальной защиты саудовских семей от ожидаемого прямого и косвенного воздействия различных экономических реформ, которые страна активно проводит с целью уменьшить зависимость от добычи и продажи углеводородов.

Как отмечает агентство, остальная часть суммы будет направлена на увеличение стратегических запасов основных товаров и их доступность в необходимом количестве в королевстве.