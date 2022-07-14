В Египте подняли цены на все виды топлива

Цены на все виды топлива и транспортные тарифы повысились в среду в Египте. В соответствии с решением комитета по ценообразованию нефтепродуктов, который определяет ценовой коридор каждый квартал, цены на бензин и нефтепродукты поднялись на 6-10%, сообщило министерство нефти и минеральных ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, бензин с октановым числом 80 стоит теперь восемь египетских фунтов, Аи-92 - 9,25 египетского фунта, Аи-95 - 10,75 египетского фунта. Установленная цена будет действовать до октября. Кроме того, дизель и керосин подорожали на 7,4%, до 7,25 египетского фунта, цена за тонну мазута выросла на 400 египетских фунтов, до 5 000 египетских фунтов.

По информации министерства местного развития, повышение тарифов на проезд в городском и междугородном транспорте составит 5-7%. Как заявил министр Махмуд Шаарави, "рост стоимости проездных билетов должен быть соизмерим с повышением цен на топливо".