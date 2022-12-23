В Марокко сообщили о значительном ущербе газохранилищу в Мохаммедии из-за пожара

Пожар, начавшийся в четверг на газохранилище в Мохаммедии (расположен на атлантическом побережье Марокко), причинил значительный материальный ущерб. Такую предварительную оценку, как передает информационный портал "360", дали в Национальном союзе нефтяной и газовой промышленности, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Газохранилище находится в промышленной зоне города, недалеко от порта Мохаммедии. Согласно распространенному порталом видео, перед пожаром был слышен мощный взрыв.

Причины взрыва и пожара пока не установили. С огнем борются пожарные команды.

Официальных данных о пострадавших пока нет.