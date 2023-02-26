В Тунисе суд поместил под арест несколько оппозиционных политиков

Несколько оппозиционных политиков в Тунисе, согласно решению суда по делам, связанным с терроризмом, помещены под арест. Об этом сообщает в субботу радиостанция Mosaïque FM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Арестована активистка Фронта национального спасения (ФНС, альянс оппозиционных партий и движений) Шайма Аисса. Она привлечена к уголовной ответственности по делу о создании банды с целью подрыва внутренней безопасности государства. Под арест помещен один из лидеров ФНС, адвокат Рида Бельхадж. Его обвиняют в причастности к заговору против безопасности государства. Та же мера пресечения избрана в отношении задержанного ранее бывшего генерального секретаря левоцентристской партии "Демократическое течение" Гази Шауаши и генерального секретаря Республиканской партии Иссама Шебби.

Кроме того, арестованы политические активисты Хайям Турки и Абдельхамид Джеласси, бизнесмен Камель Эльтайеф, лидеры партии "Ан-Нахда".