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В Тунисе суд поместил под арест несколько оппозиционных политиков

Арабские страны Материалы 26 февраля 2023 02:31 (UTC +04:00)
В Тунисе суд поместил под арест несколько оппозиционных политиков

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Несколько оппозиционных политиков в Тунисе, согласно решению суда по делам, связанным с терроризмом, помещены под арест. Об этом сообщает в субботу радиостанция Mosaïque FM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Арестована активистка Фронта национального спасения (ФНС, альянс оппозиционных партий и движений) Шайма Аисса. Она привлечена к уголовной ответственности по делу о создании банды с целью подрыва внутренней безопасности государства. Под арест помещен один из лидеров ФНС, адвокат Рида Бельхадж. Его обвиняют в причастности к заговору против безопасности государства. Та же мера пресечения избрана в отношении задержанного ранее бывшего генерального секретаря левоцентристской партии "Демократическое течение" Гази Шауаши и генерального секретаря Республиканской партии Иссама Шебби.

Кроме того, арестованы политические активисты Хайям Турки и Абдельхамид Джеласси, бизнесмен Камель Эльтайеф, лидеры партии "Ан-Нахда".

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