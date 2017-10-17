Иран и Беларусь изучили планы по развитию связей

17 октября 2017 15:39 (UTC+04:00)

Состоялись переговоры с руководством иранских и белорусских официальных лиц для обсуждения планов развития двустороннего сотрудничества, передает Иран (ИРНА).

Переговоры прошли между послом Ирана в Минске Мостафой Овейси и председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаилом Мясниковичем.

В ходе обсуждения основное внимание было уделено различным вопросам двустороннего сотрудничества, включая торговые, экономические и политические вопросы, а также обмен делегациями между двумя странами.

Ссылаясь на недавние недипломатические высказывания президента США Дональда Трампа по иранской ядерной сделке, посол Ирана в Беларуси назвал такую позицию признаком неприверженности США своим международным обязательствам, заявив, что они не заслуживают доверия.

Стороны также рассмотрели итоги последних переговоров двух стран между экономическими делегациями двух стран в таких областях, как сельское хозяйство, здравоохранение, медицинское оборудование и рыболовство.

Белорусский чиновник также подчеркнул важность реализации планов развития между Минском и Тегераном.

Он также сказал, что обе страны пользуются растущими отношениями.

Azernews Newspaper
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