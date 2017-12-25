Лукашенко выразил соболезнования в связи с жертвами штормов и пожара на Филиппинах

25 декабря 2017 17:24 (UTC+04:00)

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Республики Филиппины Родриго Дутерте, народу этой страны и семьям погибших в результате штормов и пожара в городе Давао. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В Беларуси с большой печалью восприняли известие о катастрофических последствиях тропических циклонов, которые обрушились на Филиппины и привели к многочисленным человеческим жертвам и масштабным разрушениям, - говорится в соболезновании. - Также в нашей стране с болью узнали о пожаре в торговом центре города Давао, в результате которого погибло почти 40 человек".

Глава государства пожелал потерпевшим скорейшего выздоровления, а стране - возвращения к обычному образу жизни.

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