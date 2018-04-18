Лукашенко: Развитию сотрудничества Беларуси и Молдовы ничто не мешает

18 апреля 2018 16:08 (UTC+04:00)

Активному развитию сотрудничества Беларуси и Молдовы ничто не мешает. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с президентом Молдовы Игорем Додоном, передает БЕЛТА.

Глава белорусского государства отметил, что Беларусь производит те товары, которые нужны в Молдове. Ее продукция также востребована в Беларуси.

"Нашему сотрудничеству ничего не мешает", - констатировал Александр Лукашенко.

Президент рассказал, что, посещая бывшие республики Советского Союза, нигде не испытывает такой ностальгии, как в Молдове. "Проезжая по центральной улице Кишинева, я больше всего хотел бы пройти по ней пешком, как когда-то было в советские времена. Я признаюсь искренне (это не для пиара какого-то, потому что я в Молдове): лучшей земли я не видел и не встречал. Здесь хорошие люди, земля, очень хороший климат", - сказал глава государства.

"Я приехал сюда как человек, который любит этот край, который здесь бывал много-много лет. И я не могу избавиться от той мысли, что здесь живут близкие люди, прямо скажу - наши люди", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В свою очередь Игорь Додон отметил, что Молдова считает Беларусь своим самым надежным партнером. "Поэтому ваш визит в Молдову очень важен. Спасибо большое, что приняли наше приглашение", - сказал глава молдавского государства.

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