Беларусь и Германия обсудили развитие сотрудничества в парламентском и экономическом измерении

2 августа 2018 10:20 (UTC+04:00)

Беларусь и Германия обсудили развитие сотрудничества в парламентском и экономическом измерении. Об этом шла речь во время встречи заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко с делегацией Парламентского форума по связям со странами Центральной и Восточной Европы федеральной земли Саксония (ФРГ), сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

В состав делегации, которую возглавил государственный министр юстиции Саксонии, председатель Парламентского форума Себастиан Гемков, вошли более 10 депутатов ландтага (земельного парламента) Саксонии, представители деловых кругов и сферы образования. Во встрече также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Беларуси Петер Деттмар.

Обсуждались перспективы дальнейшего развития белорусско-германского сотрудничества, включая парламентское и экономическое измерения, расширение взаимодействия между Беларусью и Саксонией. Рассмотрены также основные приоритеты внешней политики Беларуси, актуальные вопросы региональной повестки дня.

Программа визита саксонской делегации предусматривает ряд встреч, посещение Гродно и Несвижа.

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