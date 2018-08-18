Беларусь и Китай намерены развивать сотрудничество в боевой подготовке и военном образовании

18 августа 2018 14:18 (UTC+04:00)

Беларусь и Китай намерены развивать сотрудничество в боевой подготовке и военном образовании. Об этом шла речь на встрече начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны Беларуси Олега Белоконева с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета Китая Ли Цзочэном, сообщили БЕЛТА в белорусском оборонном ведомстве.

Во время переговоров стороны подчеркнули важность укрепления и развития партнерских отношений между двумя странами в военной сфере, обсудили вопросы дальнейшего расширения военного сотрудничества в таких областях, как совместная боевая подготовка, военное образование, взаимодействие в рамках военной составляющей Шанхайской организации сотрудничества.

Во время визита в китайский город Цзинань Олег Белоконев принял участие в наблюдении за активной фазой и церемонией закрытия совместной белорусско-китайской контртеррористической тренировки (учения) "Атакующий сокол-2018". Основная задача учения заключалась в демонстрации уровня стратегического партнерства Беларуси и Китая по противодействию террористическим угрозам. Во время активной фазы были разыграны тактические эпизоды совместных действий подразделений специального назначения двух стран по освобождению заложников и уничтожению террористов. Белорусская и китайская стороны сошлись во мнении, что учения позволили обменяться опытом, создать фундамент для дальнейшего развития белорусско-китайских отношений в подготовке войск.

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