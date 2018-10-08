Беларусь и Латвия подписали соглашение о международном железнодорожном сообщении

8 октября 2018 17:46 (UTC+04:00)

Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак и министр сообщения Латвии Улдис Аугулис подписали соглашение о международном железнодорожном сообщении. Соответствующая информация размещена на сайте Минтранса, сообщает в понедельник БЕЛТА.

Документ был подписан в рамках Белорусской транспортной недели. Он предусматривает регулирование беспрепятственных перевозок пассажиров, багажа, грузовых железнодорожных перевозок в соответствии с современными условиями эксплуатации железнодорожного транспорта в обеих странах. Соглашение будет регулировать организацию международных железнодорожных перевозок между Латвией и Беларусью, в том числе определенные обязательства перевозчиков и персонала, пограничный контроль и другие меры контроля, экстренного и аварийного расследования и другие вопросы.

Также подписан совместный план мероприятий по подготовке к чемпионату мира по хоккею с шайбой, который пройдет в 2021 году в Минске и Риге.

Белорусская транспортная неделя проходила в Минске с 2 по 4 октября. Это ежегодный международный транспортно-логистический конгресс, который включает в себя специализированную выставку "Транспорт и логистика", а также обширную деловую программу. Мероприятие проводит Министерство транспорта и коммуникаций совместно с другими заинтересованными органами госуправления, профильными бизнес-ассоциациями, профессиональными объединениями, научно-исследовательскими и образовательными учреждения.

Также в ходе тематических мероприятий был рассмотрен ряд актуальных вопросов, касающихся в том числе упрощения торговых процедур и регулирования электронного взаимодействия в сфере торговли и логистики, электронного взаимодействия в цепях поставок и развития мультимодальных перевозок, создания единого доверительного информационного пространства в сфере торговли и транспорта, автоматизации управления бизнес-процессами в транспортно-логистической отрасли.

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