Беларусь и Монголия подписали соглашение о строительстве молочного кластера

6 декабря 2019 17:22 (UTC+04:00)

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько и исполняющий обязанности государственного секретаря министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Жамбалцэрэн Тумур-Уяа подписали соглашение о сотрудничестве по строительству молочного кластера в Монголии. Как передает Trend, об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

"Стратегией правительства Монголии предусмотрено создание молочного завода общей мощностью 100 т молока в сутки и молочно-товарных комплексов на 600 голов с замкнутым циклом воспроизводства. Заказчиком проекта выступает Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии", - рассказали в пресс-службе.

В качестве генподрядчика определено РУП "Белстройцентр", проектировщиками молочного завода и молочно-товарных ферм выступят ОАО "Институт "Белгипроагропищепром" и ОАО "Институт Гомельагропромпроект". А поставщиком оборудования для молочно-товарных комплексов будет ОАО "Гомельагрокомплект".

Для разработки технического задания проекта создана совместная рабочая группа. В состав белорусской части включены представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, а также проектировщики и поставщик оборудования.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Беларусь и ЕС разработают план действий по таможенным вопросам на 2020-2023 годы
Беларусь 11:31
В Беларуси выявлено более 10 тыс. месторождений полезных ископаемых
Беларусь 5 декабря 13:29
Беларусь и Иран подписали соглашение о системе содействия взаимной торговле
Беларусь 4 декабря 16:47
Белорусские и американские военные обсудили состояние и перспективы взаимодействия
Беларусь 3 декабря 17:27
ЕБРР выделяет 259 млн евро на реконструкцию в Беларуси 12 мостов и трассы М3
Беларусь 3 декабря 13:32
Беларусь и Молдова работают над снижением роуминговых тарифов сотовых операторов
Беларусь 30 ноября 09:48
Лента новостей
Немецкая компания планирует строительство сейсмоустойчивых высоток в Азербайджане
Строительство 17:57
Муса Гулиев: Азербайджанское государство всегда рядом со своим гражданином
Политика 17:56
Европейская компания планирует участие в проекте доступного жилья в Азербайджане
Строительство 17:49
Производитель стройматериалов в Азербайджане наращивает экспорт в соседние страны
Бизнес 17:48
Проведен II Форум солидарности волонтеров Азербайджана (ФОТО)
Общество 17:45
Осуществлена посадка более 4 тысяч деревьев (ФОТО)
Общество 17:44
В Азербайджане изменится график движения международных и внутренних пассажирских поездов
Транспорт 17:40
"Точка силы" находится в Баку – впечатления главного редактора Russian Business Guide (интервью)
Интервью 17:37
Строительная компания о ходе реализации крупного проекта на территории Белого города
Строительство 17:34