Беларусь и Бразилия обсуждают перспективы сотрудничества в нефтепереработке и геологоразведке

Перспективы развития сотрудничества в области геологоразведки, нефтеперерабатывающей и горнорудной промышленности обсудил чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Бразилии Александр Церковский с заместителем министра горнорудной промышленности и энергетики Бразилии Александром Видигалом де Оливейра. Об этом БЕЛТА сообщили в министерстве иностранных дел, передает Trend.



"Во время встречи глава белорусского загранучреждения провел презентацию экономического и инвестиционного потенциала республики. Стороны обсудили перспективы развития белорусско-бразильского сотрудничества в области геологоразведки, нефтеперерабатывающей и горнорудной промышленности", - отметили в МИД.



Ранее о возможности привлечения белорусских компаний к проекту по освоению новых месторождений нефти и добыче нефти в Бразилии рассказывал журналистам посол Бразилии в Беларуси Пауло Фернандо Диас Ферес. В этой стране имеются достаточные запасы нефти, ведутся исследования по оценке новых залежей нефти и природного газа, соответственно актуальна тема их разработки. "Беларусь имеет опыт и знания по добыче нефти на суше. До приезда в Минск я общался с господином Церковским (послом Беларуси в Бразилии Александром Церковским) и он упомянул о такой возможности. Так совпало, что моим другом является директор второй по размеру компании по добыче нефти в Бразилии. Я организовал встречу представителей посольства и этой компании", - рассказал посол. В настоящее время основу белорусского экспорта в Бразилию составляют калийные удобрения, импорта из этой страны - самолеты Embraer и сельхозпродукция.

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