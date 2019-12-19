Энергосистема Беларуси сократит потребление газа до 4 млрд куб.м после ввода в эксплуатацию АЭС

19 декабря 2019 14:05 (UTC+04:00)

Энергосистема Беларуси сократит потребление газа до 4 млрд куб.м после ввода двух блоков БелАЭС. Как передает Trend со ссылкой на БЕЛТА, об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор "Белэнерго" Павел Дрозд.

"Страна в целом потребляет около 20 млрд кубометров газа, энергосистема потребляет 10 млрд. После полного ввода двух блоков БелАЭС потребление газа в энергосистеме сократится до 4 млрд кубометров", - сказал Павел Дрозд.

В свою очередь заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, комментируя влияние сокращения потребления газа энергосистемой на общее потребление газа в Беларуси, напомнил, что в стране реализуется программа увеличения потребления электроэнергии в связи с вводом АЭС. "В целом по стране есть комплекс мероприятий по увеличению потребления электроэнергии. Стоит задача уйти от потребления газа, где это возможно", - отметил Михаил Михадюк.

Он добавил, что, по экспертной оценке, после ввода БелАЭС потребление природного газа в целом в экономике Беларуси может сократиться до 5 млрд кубометров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Беларусь ограничивает поставки скота из двух регионов Швейцарии
Беларусь 18 декабря 14:37
Некоторые услуги железнодорожных и автовокзалов подорожают в Беларуси
Беларусь 18 декабря 12:02
Беларусь подписала с Банком развития Китая соглашение о кредите на 3,5 млрд юаней
Беларусь 16 декабря 14:01
ЕБРР может профинансировать реконструкцию мостов в регионах Беларуси
Беларусь 16 декабря 10:57
Тарифные квоты на ввоз в Беларусь свинины и мяса птицы распределят до 10 января
Беларусь 14 декабря 09:57
В Беларуси будут расширять сферу образовательных услуг для иностранцев
Беларусь 13 декабря 17:51
Лента новостей
VTB-Азербайджан будет сотрудничать с Фондом развития предпринимательства
Финансы 15:08
Минэнерго Узбекистана подвело итоги деятельности в 2019 году (Эксклюзив)
Энергетика 15:07
Агентство пищевой безопасности Азербайджана о пальмовом масле
Общество 15:06
В январе-ноябре Турция экспортировала в Казахстан готовую одежду на более чем $150 млн
Турция 15:01
Обнародован общий объем депозитов в коммерческих банках Грузии
Финансы 15:01
Узбекистан больше всего производил машины модели Chevrolet Nexia и Cobalt в 2019
Бизнес 14:59
Российская "ЧЕТРА" организует производство промышленной техники в Узбекистане
Бизнес 14:57
Турция экспортировала в Иран электротовары на более чем $100 млн
Турция 14:55
В Туркменистане издан Атлас разграничения морских пространств
Туркменистан 14:54