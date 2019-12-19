Энергосистема Беларуси сократит потребление газа до 4 млрд куб.м после ввода в эксплуатацию АЭС

Энергосистема Беларуси сократит потребление газа до 4 млрд куб.м после ввода двух блоков БелАЭС. Как передает Trend со ссылкой на БЕЛТА, об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор "Белэнерго" Павел Дрозд.



"Страна в целом потребляет около 20 млрд кубометров газа, энергосистема потребляет 10 млрд. После полного ввода двух блоков БелАЭС потребление газа в энергосистеме сократится до 4 млрд кубометров", - сказал Павел Дрозд.



В свою очередь заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, комментируя влияние сокращения потребления газа энергосистемой на общее потребление газа в Беларуси, напомнил, что в стране реализуется программа увеличения потребления электроэнергии в связи с вводом АЭС. "В целом по стране есть комплекс мероприятий по увеличению потребления электроэнергии. Стоит задача уйти от потребления газа, где это возможно", - отметил Михаил Михадюк.



Он добавил, что, по экспертной оценке, после ввода БелАЭС потребление природного газа в целом в экономике Беларуси может сократиться до 5 млрд кубометров.

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