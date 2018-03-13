Китай огласил план реформы правительства

13 марта 2018 18:22 (UTC+04:00)

Китай во вторник огласил обширный план реформы, призванный улучшить структуру правительства и сделать его более эффективным и сервисно-ориентированным, сообщает агентство Синьхуа.

План реформы структуры Госсовета КНР вынесен на рассмотрение на первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва.

Согласно плану, после реформирования в составе Госсовета КНР будут 26 министерств и комитетов. Новыми среди них станут министерство природных ресурсов, министерство по делам ветеранов и министерство по управлению чрезвычайными ситуациями.

При Госсовете также планируется создать ряд новых управлений, в числе которых - агентство по сотрудничеству в области международного развития и государственное иммиграционное управление.

Отмечается, что реформа, направленная на продвижение институциональной реструктуризации в ключевых сферах, укрепит правительственные функции по экономическому и социальному управлению, контролю рынка, общественному обслуживанию, охране окружающей среды.

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