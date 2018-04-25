Китай выдвинул ряд предложений на заседании Совета глав МИД стран-членов ШОС (ФОТО)

Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И председательствовал на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине. На ней присутствовали главы внешнеполитических ведомств Индии, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

На заседании Ван И выдвинул шесть предложений по углублению сотрудничества в рамках ШОС в новых условиях:

-- развивать "шанхайский дух", укреплять сплоченность и взаимодоверие, общими усилиями противостоять различным рискам и вызовам, формировать сообщество единой судьбы ШОС;

-- углублять сотрудничество в области безопасности, принять радикальные и паллиативные меры по борьбе с насилием и терроризмом, обеспечить безопасность и стабильность в регионе;

-- ШОС должна служить площадкой для содействия стыковке инициативы регионального сотрудничества и стратегий развития стран-участниц организации;

-- полностью выявлять потенциал и стимулировать практическое сотрудничество, а также содействовать повышению уровня взаимодействия;

-- укреплять гуманитарные обмены, углублять взаимопонимание и дружбу между народами государств-членов организации;

-- защищать справедливость, расширять международное влияние, общими усилиями создавать международные отношения нового типа.

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