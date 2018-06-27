Китайские и российские эксперты обсуждают сотрудничество в сфере производства и переработки сельхозкультур

Сельскохозяйственные эксперты и предприниматели из Китая и России накануне собрались в городе Байчэн провинции Цзилинь (Северо-Восточный Китай) для обсуждения вопросов расширения сотрудничества в сфере производства и переработки овса и гречихи, сообщает агентство Синьхуа.

В рамках трехдневного мероприятия участники проведут обмен мнениями по вопросам состояния дел в производстве овса и гречихи, проанализируют перспективы развития их производства. Помимо этого, они совершат ознакомительную поездку на показательно-образцовые овсяные поля и предприятия по углубленной переработке овса и гречихи города Байчэн.

Ведущий эксперт по государственной технологической системе производства овса и гречихи Китая Жэнь Чанчжун отметил, что стимулирование инновационного развития производства овса и гречихи рассматривается как важный шаг для реализации программы "Здоровый Китай - 2030".

По словам Жэнь Чанчжуна, в настоящее время в провинциях Цзилинь и Хэбэй, Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибетском автономном районе и других регионах Китая возделываются 19 самостоятельно выведенных сортов овса. К развитию овсяного производства привлечены 38 отечественных научно-исследовательских структур и более 40 предприятий. Вместе с этим были налажены обмены и сотрудничество более чем с 10 странами, в том числе с Россией и Канадой.

Как стало известно, в указанном мероприятии принимают участие представители Российской академии наук, Самарской государственной сельскохозяйственной академии и других НИИ России, а с китайской стороны - представители 56 научно-исследовательских структур и 63 предприятий из 52 городов.

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