В Китае начали расследование в отношении продукции из стали из ЕС и Японии

23 июля 2018 11:11 (UTC+04:00)

Китай начал антидемпинговое расследование в отношении импортируемых из ЕС, Японии, Южной Кореи и Индонезии листов и рулонов горячей прокатки из нержавеющей стали, а также заготовок из нержавеющей стали, говорится в опубликованном в понедельник заявлении министерства коммерции КНР, передает РИА Новости.

Сообщается, что официальное расследование началось после того, как в ведомство поступило заявление китайской компании Shanxi Taigang Stainless Steel Co., занимающейся производством различной продукции из стали. Компания от себя лично и от лица ряда других китайских предприятий данной отрасли попросила власти провести антидемпинговое расследование в отношении обозначенной продукции из нержавеющей стали, цены на которую упали из-за дешевого импорта.

После получения заявления от компании, минкоммерции провело необходимую проверку данного предприятия, а также поддерживающих его компаний, по итогам которого была подтверждена подлинность предоставленных доказательств и их соответствие китайскому законодательству. Также удалось установить, что сама компания Shanxi Taigang Stainless Steel и поддерживающие ее предприятия в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах вместе произвели свыше 50% вышеперечисленной продукции от всего объема ее изготовления в Китае.

Ведомство приняло решение начать антидемпинговое расследование, которое будет охватывать период с 1 января по 31 декабря 2017 года, а также расследование в отношении того, какой урон был нанесен китайской индустрии действиями поставщиков из обозначенных стран в период с 1 января 2014 года по 31 марта 2018 года.

Расследование продлится с 23 июля 2018 года по 23 июля 2019 года, в случае необходимости оно может быть продлено до 23 января 2020 года.

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