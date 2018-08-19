В Китае задержаны 56 подозреваемых в организации онлайн-казино с оборотом более $1 млрд

19 августа 2018 16:16 (UTC+04:00)

Власти Китая пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась организацией азартных игр в интернете. Как сообщает в воскресенье агентство Синьхуа со ссылкой на полицию восточной провинции Цзянсу, незаконный оборот средств на игорных ресурсах преступников составлял порядка 7,8 млрд юаней (около $1,1 млрд).

Полиции удалось задержать в общей сложности 56 подозреваемых, доходы которых от запрещенного в КНР игорного бизнеса оцениваются в 650 млн юаней ($95,5 млн). Расследование данного дела началось еще в 2016 году после того, как в полицию поступила информация о работе сайта с подпольными азартными играми. Сама онлайн-платформа, пользователями которой оказались свыше 114 тыс. человек, была размещена на Филиппинах. Несколько технических специалистов, управлявших сайтом, были задержаны еще в 2017 году в Шанхае, позже полиции удалось выйти на след остальных преступников и раскрыть структуру подпольного игорного бизнеса.

Основная часть подозреваемых была задержана в Шанхае, провинциях Фуцзянь, Чжэцзян и Гуандун. Шестеро добровольно вернулись в Китай с Филиппин и сдались властям. Дела всех задержанных переданы в органы прокуратуры для дальнейшего расследования.

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