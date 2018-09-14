МИД КНР заявил протест США из-за санкций в отношении китайской компании

14 сентября 2018 12:40 (UTC+04:00)

Китай сделал США строгое представление в связи с введением санкций в отношении китайской компании из-за "несоблюдения" резолюций СБ ООН в отношении КНДР. Об этом в пятницу заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает ТАСС.

Ранее министерство финансов США ввело новые санкции в отношении двух грузовых компаний, российской Volasys Silverstar и китайской Yanbian Silverstar Netrwork Technology, а также одного гражданина КНДР в рамках санкций, введенных в ответ на северокорейскую ядерную программу.

"Китай всегда в полной мере выполнял все соответствующие резолюции СБ ООН, в то же время мы выступаем против односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции в отношении китайских компаний и физических лиц", - заявил Гэн Шуан.

Дипломат подчеркнул, что "Китай сделал американской стороне строгое представление и призывает США прекратить соответствующие ошибочные действия".

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