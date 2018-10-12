МИД Китая заявил, что поддерживает контакт с США на всех уровнях

12 октября 2018 16:52 (UTC+04:00)

Китай и США поддерживают контакты по диалогу на всех уровнях, заявил официальный представитель МИД КНР, комментируя возможную встречу лидеров двух стран, передает в пятницу РИА Новости.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин намерены встретиться на саммите G20 в Аргентине, который пройдет в ноябре.

"Китай и США поддерживают контакт по диалогу и обменам на всех уровнях", — заявил на брифинге Лу Кан. От дальнейших комментариев представитель внешнеполитического ведомства Китая воздержался.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря.

По данным Wall Street Journal, администрация Трампа проинформировала Пекин о своем решении провести встречу. Китай, в свою очередь, рассчитывает, что эта встреча даст возможность для ослабления напряженности в торговых отношениях.

Отношения Пекина и Вашингтона переживают сложный период на фоне взаимных мер по повышению пошлин. При этом президент Трамп многократно положительно отзывался о лидере КНР.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25 процентов на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25 процентов на импорт равнозначного объема американских товаров.

В августе США ввели пошлину в 25 процентов на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. В США недовольны торговым дисбалансом между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая. Пекин в свою очередь считает дисбаланс следствием внутренней экономической политики США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число жертв тропического шторма "Майкл" в США возросло до 11
США 16:47
Премьер Японии впервые за семь лет посетит с визитом Китай
Китай 15:45
Компании Японии и США начали разработку летающего беспилотного грузовика
США 15:43
Беньямин Нетаньяху посетил эсминец ВМС США, зашедший в порт Ашдода
Израиль 15:30
Компания Apple обещает помочь пострадавшим от урагана "Майкл", обрушившегося на США
США 13:59
Alibaba начнет продавать в Китае товары крупных российских производителей
Китай 13:49
Лента новостей
Любовь, заклинания и свадьба – фестиваль в Баку (ФОТО)
Культура 17:19
В Азербайджане в этом году развелось около 10 тыс. супружеских пар
Общество 17:19
В Узбекистане вновь не работают Facebook и YouTube
ИКТ 17:12
В Азербайджане арестованы лица, применившие силу в отношении сотрудников лесничества
Происшествия 17:10
ОПЕК обнародовала прогнозы по добыче нефти в Азербайджане
Энергетика 17:02
Сейсмоцентр АН Азербайджана начал исследования в связи с оползнем
Происшествия 16:59
В Афганистане в 2018 году погибли почти три тысячи мирных жителей
Арабские страны 16:56
Сиявуш Новрузов призвал проверять застройщиков, собирающихся начать строительство
Общество 16:54
Число жертв тропического шторма "Майкл" в США возросло до 11
США 16:47