В Китае более 24,5 тысячи жителей эвакуировали из-за схода оползня

Китайские власти эвакуировали более 24,5 тысячи человек из провинции Сычуань и Тибетского автономного района в результате крупного оползня, который перекрыл реку Цзиньша, есть угроза наводнения. Об этом в субботу сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Китая по управлению чрезвычайными ситуациями.

По состоянию на вечер пятницы по распоряжению управления из пострадавших районов и районов риска в провинции Сычуань эвакуированы более 11 тысяч человек, в Тибетском автономном районе — более 13,6 тысячи человек.

Оползень сошёл в верховьях реки Янцзы в четверг и заблокировал русло реки Цзиньша на границе Тибета и Сычуани, некоторые населенные пункты оказались изолированы от внешнего мира из-за разрушенных мостов и заводов на дорогах. Также было заблокировано плотинное озеро, в результате чего в нем поднялся уровень воды. Власти распорядились, чтобы мониторинговых станции сообщали о состоянии уровня воды каждые 10 минут.

В результате повышения уровня воды были разрушены ряд домов и строений в пострадавших районах.

Спасатели поставляют людям в пострадавших районах и тем, кто был эвакуирован, предметы первой необходимости, воду, продукты питания, медикаменты.

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