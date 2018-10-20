Крупнейший в мире китайский самолет-амфибия совершил первый взлет с воды

Разработанный Китаем крупнейший в мире самолет-амфибия "Цзилун" (AG600) утром в субботу успешно прошёл испытания по взлету с поверхности воды и посадке. Об этом сообщила китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC), передает в субботу РИА Новости.

Самолет с 27 августа находится на гидроаэродроме "Чжанхэ" в провинции Хубэй, где он прошел ряд важных тестов, включая скольжение на низкой, средней и высокой скорости. Специалисты почти два месяца проверяли способность руления по прямой, маневренность судна, устойчивость на водной поверхности, а также водонепроницаемость при движении на разной скорости.

Ранее AVIC сообщила о планах начать коммерческую поставку самолета-амфибии AG600 к 2022 году.

Это крупнейший образец подобной техники не только в Китае, но и в мире. Судно предназначено для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Кроме того, AG600 может оснащаться дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, пассажирских и грузовых перевозок, а также разведки месторождений полезных ископаемых.

Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателям, способен набирать на борт 12 тонн воды за 20 секунд. Максимальный взлетный вес AG600 составляет 53,5 тонны, длина корпуса — 39,3 метра, размах крыльев — 38,8 метра, а максимальная дальность полета — 4,5 тысячи километров. За раз самолет может перевезти до 50 человек.

В декабре 2017 года AG600 успешно совершил свой первый тестовый полет с поверхности земли. Проект AG600 был одобрен в июне 2009 года, а сборка завершена в июле 2016 года.

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