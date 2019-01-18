В Пекине призвали полицию противостоять "цветным революциям"

Министр общественной безопасности Китая Чжао Кэчжи в ходе ежегодного заседания в Пекине призвал органы правопорядка всеми силами предотвращать и бороться с проявлениями любых признаков "цветных революций" в китайском обществе, а также всеми внешними и внутренними силами, ведущими в стране подрывную деятельность, текст выступления чиновника опубликован на сайте ведомства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Необходимо собрать воедино всю мудрость и силу наших правоохранительных органов, чтобы сфокусироваться на предотвращении и противостоянии "цветным революциям", а также решительной защите политической безопасности страны", - заявил Чжао Кэчжи.