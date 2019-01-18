В Пекине призвали полицию противостоять "цветным революциям"

Министр общественной безопасности Китая Чжао Кэчжи в ходе ежегодного заседания в Пекине призвал органы правопорядка всеми силами предотвращать и бороться с проявлениями любых признаков "цветных революций" в китайском обществе, а также всеми внешними и внутренними силами, ведущими в стране подрывную деятельность, текст выступления чиновника опубликован на сайте ведомства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Необходимо собрать воедино всю мудрость и силу наших правоохранительных органов, чтобы сфокусироваться на предотвращении и противостоянии "цветным революциям", а также решительной защите политической безопасности страны", - заявил Чжао Кэчжи.
Министр подчеркнул, что необходимо неустанно укреплять механизмы поддержания политической стабильности и безопасности, сделать приоритетной задачу по предотвращению любых политических рисков.
"Следует предотвращать и решительно бороться с разного рода внутренними и внешними враждебными силами, которые ведут подрывную деятельность, непрерывно усиливать борьбу с террористическими ячейками, всеми силами защищать безопасность политической системы, руководства Компартии и нашего социалистического строя", - заявил глава ведомства.
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