Гонконг вслед за США понизил базовую ставку, до 2,25%

19 сентября 2019 06:56 (UTC+04:00)

Монетарный регулятор Гонконга вслед за ФРС США понизило базовую ставку на 25 базисных пунктов - до 2,25%, говорится в его сообщении, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Управление кредитно-денежного обращения Гонконга сегодня (в четверг) объявляет, что базовая ставка в соответствии с предустановленной схемой понижается на 25 базисных пунктов до 2,25% годовых, (решение) вступает в силу немедленно. Распоряжение о понижении базовой ставки обусловлено тем, что США 18 сентября понизили процентную ставку ФРС на 25 базисных пунктов", - говорится в сообщении на сайте управления.

ФРС решила в среду снизить учетную ставку на 0,25 п.п. – до 1,75-2%. Это уже второе снижение подряд.

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