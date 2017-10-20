Лидеры стран ЕС подтвердили обязательства по ядерной сделке с Ираном

Лидеры стран-членов Евросоюза подтвердили обязательства по ядерным договоренностям с Ираном и одобрили заявление, сделанное ранее главами МИД стран ЕС, говорится в заключениях саммита ЕС, передает РИА Новости.

"Европейский Совет подтверждает свои обязательства по иранской ядерной договоренности и поддерживает заявление, сделанное Советом по иностранным делам 16 октября", - говорится в документе, принятом по итогам дискуссии на саммите.

В понедельник министры приняли заявление в ответ на решение президента США Дональда Трампа не подтверждать конгрессу соблюдение соглашения Ираном. Они призвали США продолжить выполнять соглашение и прежде чем предпринимать дальнейшие шаги, учесть их последствия для безопасности США, их партнеров и региона.

ЕС также заявил о решимости сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по решению иранской ядерной проблемы "как ключевую основу международной архитектуры нераспространения". По мнению министров, проблемы с баллистической программой Ирана и с его действиями в регионе необходимо решать, не касаясь СВПД.