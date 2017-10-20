Лидеры стран ЕС подтвердили обязательства по ядерной сделке с Ираном

20 октября 2017 04:22 (UTC+04:00)

Лидеры стран-членов Евросоюза подтвердили обязательства по ядерным договоренностям с Ираном и одобрили заявление, сделанное ранее главами МИД стран ЕС, говорится в заключениях саммита ЕС, передает РИА Новости.

"Европейский Совет подтверждает свои обязательства по иранской ядерной договоренности и поддерживает заявление, сделанное Советом по иностранным делам 16 октября", - говорится в документе, принятом по итогам дискуссии на саммите.

В понедельник министры приняли заявление в ответ на решение президента США Дональда Трампа не подтверждать конгрессу соблюдение соглашения Ираном. Они призвали США продолжить выполнять соглашение и прежде чем предпринимать дальнейшие шаги, учесть их последствия для безопасности США, их партнеров и региона.

ЕС также заявил о решимости сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по решению иранской ядерной проблемы "как ключевую основу международной архитектуры нераспространения". По мнению министров, проблемы с баллистической программой Ирана и с его действиями в регионе необходимо решать, не касаясь СВПД.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Меркель назвала недостаточным прогресс в Brexit
В мире 19 октября 17:08
Иранский переговорщик по ядерной проблеме приехал в Москву
Иран 19 октября 15:51
Начальник генштаба вооружённых сил Ирана встретился с президентом Сирии
Иран 19 октября 14:55
Президент Ирана принял делегацию Узбекистана
Узбекистан 19 октября 14:25
Иран и Россия подчеркнули необходимость дальнейшей координации в борьбе с терроризмом
Иран 19 октября 13:44
ЕС помогает Азербайджану в создании качественных рабочих мест - посол
Бизнес 19 октября 11:10
Саммит ЕС обсудит ситуацию вокруг КНДР и сделку по атому
В мире 19 октября 09:55
Основная политика Ирана – распространение мира и стабильности
Иран 18 октября 17:19
Делегация Узбекистана встретилась с министром нефти Ирана
Энергетика 18 октября 16:53
Иран поддержит продление сделки ОПЕК+ после марта 2018 года
Экономика 18 октября 15:25
Здание Совета ЕС эвакуировали
В мире 18 октября 15:14
Эльмар Мамедъяров: В Баку пройдет очередной раунд переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС
Политика 18 октября 13:29
Состоится форум технологического сотрудничества Грузии и Ирана
Грузия 18 октября 13:02
Нет ограничений на пути расширения всеобщих связей Тегерана с Бишкеком
Иран 18 октября 11:24
Узбекистан и Иран расширяют инвестиционное сотрудничество
Бизнес 18 октября 10:46
Иран поддержит продление сделки ОПЕК+ после марта 2018 года
Экономика 17 октября 20:51
ЕС может начать подготовку к следующему этапу переговоров по Brexit
Европа 17 октября 19:15
Иран и Беларусь изучили планы по развитию связей
Беларусь 17 октября 15:39