Неизвестные облили кислотой женщину на востоке Лондона

28 декабря 2017 22:48 (UTC+04:00)

Неизвестные облили кислотой женщину на востоке Лондона, нанеся тем самым необратимый вред ее здоровью, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Скотленд-Ярда.

По данным полиции, инцидент произошел вечером в среду в деловом квартале Кэнэри-Уорф, в результате которого 26-летняя женщина получила серьезные ожоги лица и ноги. Полиции не удалось задержать подозреваемых, ведется следствие.

Министерство внутренних дел Великобритании ранее разработало комплекс мер, ужесточающих наказание против угрозы нападений с применением кислоты. В частности, согласно предложению ведомства, неоднократное появление в общественных местах с едкими веществами должно караться полугодовым тюремным сроком. Кроме того, МВД намерено ввести возрастные ограничения на продажу кислотных веществ.

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