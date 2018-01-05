Без охраны внешних границ в ЕС хлынут 10 млн беженцев из Африки – президент Чехии

5 января 2018 03:12 (UTC+04:00)

Наплыв 10 млн беженцев из Африки угрожает Евросоюзу, если сообщество не укрепит охрану своих внешних границ. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан в четверг вечером в интервью пражскому телеканалу Barrandov, передает ТАСС.

"Если Евросоюзу не хватит смелости укрепить свои внешние границы, о чем [он] постоянно болтает, но ничего не делает, то в течение нескольких лет у нас тут будет 10 млн беженцев ", - отметил Земан.

Увеличение числа беженцев из мусульманских стран Африки и Ближнего Востока, по мнению президента, угрожает культуре народов Европы. "Культура этих беженцев не совместима с европейской культурой. Это понимают и сами мигранты", - сказал он.

Рост числа мусульман в странах Европы, по словам Земана, привел к значительному росту преступности, увеличению уровня насилия в регионах, где сформировались закрытые исламские общины.

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