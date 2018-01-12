США перебросили в Европу еще один способный нести ядерное оружие бомбардировщик

12 января 2018 00:23 (UTC+04:00)

Еще один, четвертый по счету за последние два дня, стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H, способный нести ядерное оружие, в четверг был переброшен в Великобританию, сообщают британские авиационные сайты, отслеживающие перемещение военной авиации, передает Интерфакс.

По их данным, на авиабазе подскока Фэрфорд в Англии после трансатлантического перелета в четверг днем по московскому времени совершил посадку американский стратегический бомбардировщик B-52H с бортовыми номером 61-0005 и позывными MYTEE54. В настоящее время на британской авиабазе размещены четыре B-52H, которые входят в состав 5-го бомбардировочного авиакрыла ВВС США, базирующегося на авиабазе Майнот в штате Северная Дакота.

Как сообщалось, 9 января сразу три B-52H были переброшены в Великобританию.

В четверг один из них с бортовым номером 60-0005 и позывным BARON41, вылетев с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, провел первый тренировочный полет над акваторией южной части Балтийского моря. Перед полетом на борт бомбардировщика были загружены учебные боеприпасы.

В четверг посольство США в Литве также сообщило, что в предстоящих на этой неделе учениях ВВС Литвы и США, которые пройдут в районе литовского полигона Казлу-Руда в 40 км от границ Калининградской области, примут участие американские бомбардировщики из состава 5-го бомбардировочного авиакрыла.

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