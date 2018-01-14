Власти Сербии помешали 22 тысячам нелегальных мигрантов перейти границу

14 января 2018 20:03 (UTC+04:00)

Объединенные патрули армии и МВД Сербии за год помешали 22 тысячам мигрантов нелегально перейти границу, на территории республики находятся около 4 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки, сообщил министр обороны Александр Вулин, передает РИА Новости.

Вулин в воскресенье посетил специальный объект объединенных вооруженных и полицейских сил близ КПП Мокране на границе с Болгарией. Юго-восточная болгарская и южная македонская границы Сербии с начала миграционного кризиса являются наиболее напряженными участками по количеству попыток контрабанды людей и нелегального перехода.

"В Сербии сейчас находится около 4 тысяч мигрантов, что является числом, которое мы можем контролировать. Подавляющее их большинство размещено в приемных центрах, где они стоят на учете, им оказывается медицинское обслуживание, и они защищены, как и наши граждане. Объединенные силы армии и полиции Сербии за год помешали 22 тысячам мигрантов нелегально

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Azernews Newspaper
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