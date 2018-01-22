Глава британского генштаба предрек нападение России

22 января 2018 23:42 (UTC+04:00)

Глава генштаба вооруженных сил Великобритании генерал Николас Картер предположил, что Россия может начать "враждебные действия" быстро и таким способом, которого никто не ожидает, передает РИА Новости.

"Они (Россия) будут делать то, чего их оппонент не ожидает. Они воспользовались Сирией для создания экспедиционного потенциала, очень большое количество их офицеров получило великолепный боевой опыт. Они испытали ракеты дальнего радиуса действия, а также более 150 видов других вооружений и оснащения", - сказал Картер, выступая в понедельник в Королевском институте вооруженных сил.

По мнению Картера, возможные "враждебные действия" России могут быть направлены на инфраструктуру по обеспечению безопасности в Европе, а также могут ставить целью подрыв доверия к НАТО.

"Россия может начать враждебные действия раньше, чем мы ожидаем, и гораздо раньше, чем начали бы их мы в подобных условиях. Это не начнется с (появления) зеленых человечков, все начнется с чего-то, чего мы не ждем. То, что мы уже видели, не следует принимать за модель для будущего", - поделился мнением генерал.

При этом он не исключил, что найдутся те, кто задаст вопрос, как Россия может начать воевать, если переживает спад.

"Сравните ситуацию сегодня и в 1912 году, когда царское правительство решило, что лучше воевать в тот момент, поскольку к 1925 году Россия будет слишком слаба по сравнению с пережившей модернизацию Германией. К таким же выводам пришла и Япония в 1941 году. И (современная) Россия обеспокоена тем, что Запад добьется технологического отрыва в следующие 10 лет", - сказал глава генштаба.


Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщал, что группировка НАТО у границ России за десять лет увеличилась в три раза, а у западных границ - в восемь раз. В РФ неоднократно заявляли, что будут адекватно реагировать на наращивание военной инфраструктуры НАТО.

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Azernews Newspaper
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