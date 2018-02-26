Глава МИД Венгрии потребовал отставки Верховного комиссара ООН по правам человека

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто потребовал отставки Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна в ответ на его критику миграционной политики венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Об этом в понедельник сообщает агентство France-Presse, передает ТАСС.

"Крайне неприемлема ситуация, когда должностные лица ООН выступают с обвинениями в адрес государств-членов и демократически избранных лидеров. Очевидно, что Зейд должен подать в отставку", - приводит агентство слова главы венгерского МИД во время его выступления на 37-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Ранее представитель ООН неоднократно называл Орбана наряду с лидером французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен "демагогами и популистами" и отмечал, что выражаемые ими "дискриминационные и вызывающие тревогу" радикальные взгляды роднят их с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Осенью 2015 года страны ЕС приняли решение о расселении на своей территории 160 тыс. беженцев, которые находились на тот момент в Греции и Италии. Квоты распределялись пропорционально населению стран сообщества.

Тогда Орбан заявил, что его страна должна иметь право сама решать, кто будет жить на ее территории. Он выразил опасение, что чрезмерное число мигрантов из мусульманских стран может спровоцировать появление так называемых параллельных обществ. Премьер Венгрии объяснил это тем, что "христианское и мусульманское общество не объединить никогда". По его словам, идеи мультикультурализма "являются иллюзией".

В настоящее время против выполнения миграционных квот выступают Венгрия, Словакия, Польша и Чехия. Будапешт и Братислава ранее подали иск в Европейский суд в Люксембурге с требованием отменить решение совета глав МВД ЕС от 2015 года об обязательных квотах на распределение беженцев. Суд этот иск отклонил.

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