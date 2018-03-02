Двое взрослых и ребенок погибли в Великобритании из-за снегопадов и холодов

2 марта 2018 01:21 (UTC+04:00)

Двое взрослых и ребенок погибли в четверг в Великобритании в связи с обрушившимися на страну снегопадами и холодами, вызванными атлантическим штормом "Эмма" и антициклоном "Зверь с Востока", передает ТАСС со ссылкой на вещательную корпорацию Би-би-си.

По ее данным, тяжелые погодные условия стали причиной столкновения легкового автомобиля с жилым домом в графстве Корнуолл на юго-западе Англии, в результате чего на месте погибла 7-летняя девочка. На одной из заснеженных улиц Лидса была обнаружена мертвой 75-летняя женщина, еще одной жертвой стихии стал 46-летний мужчина, чей автомобиль столкнулся с грузовиком близ города Беркшир.

На территории юго-западной Англии и на юге Уэльса в связи с тяжелыми погодными условиями британская метеорологическая служба в четверг объявила красный уровень опасности. По всей стране были закрыты тысячи школ. В Шотландии продолжают оставаться закрытыми два крупнейших аэропорта - в Эдинбурге и Глазго. В других воздушных гаванях, в том числе в британской столице, были отменены десятки рейсов.

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