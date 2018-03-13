Эйфелеву башню могут перекрасить

13 марта 2018 17:52 (UTC+04:00)

Эйфелеву башню могут перекрасить в первоначальный цвет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Le Parisien.

Как отмечается в статье, главный символ Парижа неоднократно менял окраску и в разные годы был желтым, горчичным и охряным. За всю историю сооружение перекрашивали 19 раз. Сейчас чиновники намерены вернуть Эйфелевой башне изначальный цвет и сделать ее красной, однако окончательное решение еще не принято.

"Мы переоткроем и возродим старые цвета, восстановив былой вид. Это даст некоторую пищу для размышлений о том, стоит ли добавлять что-то к нынешнему оттенку", — приводит издание слова сотрудника Министерства культуры Франции.

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