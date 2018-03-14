Штайнмайер утвердил в должности канцлера Меркель

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер утвердил в должности канцлера Ангелу Меркель после ее избрания в бундестаге, сообщает РИА Новости.

Церемония прошла в среду в президентской резиденции – дворце Бельвю в Берлине.

"Назначаю госпожу Ангелу Меркель федеральным канцлером", — сказал Штайнмайер.

В утреннем тайном голосовании по кандидатуре Меркель в бундестаге приняли участие 692 депутата, четыре бюллетеня признаны недействительными. За Меркель отдали голоса 364 депутата. При этом необходимый минимум для ее переизбрания составлял 355 голосов. В бундестаг данного созыва вошли 709 депутатов.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выдвинул кандидатуру Меркель для переизбрания на пост канцлера. Итоги тайного голосования были встречены депутатами долгими и продолжительными аплодисментами. На почетной трибуне в бундестаге присутствовали 89-летняя мать Меркель и ее супруг Йоахим Зауэр.

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