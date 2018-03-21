В Бельгии из-за кражи медного кабеля прервано движение поездов

21 марта 2018 12:08 (UTC+04:00)

График движения пассажирских электропоездов, курсирующих между городом Турне и Брюсселем, оказался сорван в cреду утром в результате кражи нескольких сотен метров медного кабеля, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Premiere.

В последние годы в странах Западной Европы возросло число хищений проложенного вдоль железнодорожного полотна медного кабеля, что создает серьезную угрозу безопасности движения. Железнодорожный кабель воруют с целью сдачи его за деньги в пункты приема цветного лома, главным образом, в странах Восточной Европы.

Из-за участившихся краж компания-оператор железных дорог Бельгии — Infrabel начала в 2016 году заменять на путях медный кабель на алюминиевый.

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