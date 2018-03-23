Задержана возможная сообщница террориста, совершившего атаки на юге Франции

23 марта 2018 23:41 (UTC+04:00)

Возможная сообщница террориста, совершившего в пятницу атаки на юге Франции, задержана. Об этом сообщил прокурор Парижа Франсуа Моленс, передает ТАСС.

"Она сейчас под арестом", - сказал он, отказавшись назвать имя и подробности задержания.

Моленс подтвердил, что серию атак совершил 26-летний житель Каркасона марокканского происхождения. "В 10:30 утра он совершил захват автомашины в Каркасоне, ранив ее водителя и убив пассажира. Затем он появился в расположении казармы спецназа, где поджидал солдат, по которым затем открыл огонь", - сообщил прокурор. По его словам, один из спецназовцев был ранен.

После этого, продолжил Моленс, "злоумышленник ворвался в супермаркет в Требе с криками "Аллах Акбар". Он также назвал себя солдатом террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

По словам Моленса, преступник состоял на учете полиции за совершенные в прошлом мелкие правонарушения. Вместе с тем, по словам юриста, "ничто в его поведении в 2016-2017 годах не позволяло предположить, что он готовится совершить теракт".

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