Мошенники заработали почти 60 тысяч долларов на сбое Telegram

29 марта 2018 18:57 (UTC+04:00)

Мошенники заработали почти 60 тысяч долларов на сбое Telegram, устроив рекламную акцию с ненастоящего аккаунта основателя мессенджера Павла Дурова в Twitter, говорится в сообщении компании Group-IB, занимающейся предотвращением и расследованием киберпреступлений, передает РИА Новости.

Ранее в четверг пользователи Telegram в России и ряде стран Европы, Ближнего Востока и СНГ столкнулись со сбоями в работе мессенджера - были проблемы с подключением и отправкой сообщений. Спустя несколько часов сервис заработал. По словам Дурова, сбой был связан с плановыми работами провайдера центра обработки данных в Европе, в результате которых были обесточены сервера Telegram.

"Сбоем в работе популярного мессенджера Telegram Павла Дурова воспользовались мошенники. Всего за час работы на крипто-кошелек, рекламируемый фейковым аккаунтом Дурова в Twitter, упали около 3,5 тысячи долларов. Аккаунт до сих пор не заблокирован", - сообщила Group-IB. Позднее в компании сообщили, что сумма увеличилась сначала до 31,876 тысячи долларов, затем до 59,497 тысячи долларов, так как было обнаружено пять кошельков.

Как рассказали в компании, спустя несколько часов после того, как в работе Telegram начали наблюдаться сбои, в ветке обсуждений социальной сети Twitter в официальном аккаунте Дурова дважды появилось одно и то же сообщение якобы от самого основателя Telegram. Фото профиля и имя Дурова были полностью скопированы с его официального аккаунта. Разницу можно было заметить, лишь обратив внимание на само название аккаунта @durhiov (оригинальный аккаунт - @durov).

Сообщение на фальшивом аккаунте содержало призыв присоединиться к промоакции в рамках "извинительной кампании", инициированной из-за приостановки работы мессенджера. Здесь объявлялась специальная акция, в рамках которой можно было выиграть криптовалюту - 5 тысяч Ethereum, - отправив от 0,5 до 5 криптовалюты по адресу, зашифрованному в QR-коде, указанном на сайте. Запись об акции собрала порядка тысячи лайков и 45 репостов.

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Azernews Newspaper
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